【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】若手トリオの「紙吹雪パクパク」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の若手たちが、最高の舞台で見せた無邪気な姿が話題を集めている。日本時間3月21日になでしこジャパンは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客