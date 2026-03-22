世の中ややこしいな▶▶この作品を最初から読む内向的で地味な兄・大地と、社交的でモテる弟・空。消極的な兄と積極的な弟、正反対なふたごの兄弟の恋模様とは？学校でも人気者で明るい空は、常に大人しくしている兄を見て日に日にため息をつく毎日。彼は兄が嫌いというわけではなく、大地が「女子にモテない」のが嫌でした。空は幼い頃に憧れたかっこいい大地のことを忘れられず、パッとしない彼にモヤモヤが募ります。