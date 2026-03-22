ながめもよい！！▶▶この作品を最初から読む超インドア派なのに、美味しいもの＆かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好き！そんな松本ぷりっつさんご夫婦が、今回は『推し旅』をテーマに、各地を訪れました。これまで愛してきた「推し」を全力で堪能しながら、新たな「推し」との出会いを求めて。珠玉のグルメから、城や神社を巡る歴史散策、ここでしか味わえない貴重な体験…隅々まで楽しみ尽くします！「うまい食べ