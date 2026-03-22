イタリアサッカー連盟(FIGC)は20日、北中米ワールドカップ欧州プレーオフに臨むイタリア代表メンバーを発表した。3大会ぶりのW杯出場を目指すイタリアにとって大一番となる今回の活動。26日の初戦で北アイルランド代表と対戦し、勝利すると出場国決定戦でウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。FWジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)は当初選出されていたものの、負傷により不参加となった。以下、イタリア