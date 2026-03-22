エジプトサッカー協会(EFA)は21日、エジプト代表メンバーを発表した。敵地でサウジアラビア代表とスペイン代表との国際親善試合を行う。FWモハメド・サラー(リバプール)は18日のUEFAチャンピオンズリーグで負傷し、21日のプレミアリーグを欠場。筋肉系のトラブルとみられており代表活動も招集見送りとなった。その一方で世代別フランス代表歴があり、ラ・リーガのオビエドで10番を背負うFWハイセム・ハッサンが初選出された