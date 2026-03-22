ずっと睨んでるのは何？▶▶この作品を最初から読む親公認で始まった訳あり年下男子と大人女子の同居生活ケガしていたところを保護したことから始まった、喋れない男子高生・葉桐 秋（はぎり あき）と会社員・立花ちよの同居生活。「帰りたくない」という秋と、「息子を世話して」という息子に関心のない父親。二人の間に挟まれつつも、ちよは秋と同居を続けます。しかし職場の同期・晴流（はる）には反対されて…。訳あ