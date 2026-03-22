この記事をまとめると ■トラックには運行内容を記録する装置がつけられている ■かつては紙を使用するアナログタコグラフを使用していたが最近はデジタル化された ■記録を見ることで安全運転指導などにも役立たせることができる デジタコで取った記録の使い道とは 「デジタコ」といえば、デジタルタコグラフのことを指す。よく似た名前の計器に「タコメーター」があるが、これはエンジンの回転数を表す計測器で、まったくの別物