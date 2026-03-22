任期満了に伴う、熊本県和水町の町長選挙は現職の石原佳幸氏（52）が新人との一騎打ちを制し再選を果たしました。 ＜開票結果＞和水町選挙管理委員会発表無所属 現職 石原佳幸氏（52） 3493票当選無所属 新人 荒木宏太氏（41） 2219票 和水町選挙管理委員会の発表によりますと、当日有権者は7579人で、投票率は前回を2.67ポイント下回る76.50％でした。 石原氏は、 1997年に当時の菊水町役場の職員とし入庁した後、 4年