俳優の大泉洋（５２）と松田龍平（４２）が２２日、都内で行われた映画「探偵はＢＡＲにいる」の９年ぶり最新作「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（１２月２５日公開）の製作発表会見に登場した。再会に大喜びするも、松田は「何で９年も空いたんですか？俺はいつでも準備万端だったのに」とチクり。「大泉さんが別の仕事しすぎた」と言えば、大泉は「僕のせいじゃないですよ。いろいろありまして、延期もあ