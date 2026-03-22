ボートレース蒲郡で２４日から２９日に開催されるＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」の前夜祭が２２日、蒲郡市内のホテルで行われた。主催者を代表して、鈴木寿明蒲郡市長が「今日はクラシック観戦や予想の参考になれば。クラシックの大成功を祈ります」とあいさつ。さらに蒲郡の高橋貴隆アナがＳＧ直前エンジン番付を発表。「エースモーターは不在」としながらも３４、５４、２６の厳選３機を発表した。その後、元ボー