競泳男子４００メートルで２０２４年パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）が?大先輩?超えを誓った。日本選手権最終日（２２日、東京アクアティクスセンター）の同種目では、４分６秒９３をマークして優勝。２００メートルバタフライ＆個人メドレーに続き、３冠を達成した。レース後には「もう少し前半のタイムは速くてもよかったかなと思うけど、ある程度思い描いた通り」と一定の手応えを口にした。かねて憧れの存在と口し