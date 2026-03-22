MAZZELが、4月8日に発売する2ndアルバム『Banquet』より、リード曲の「Get Up And Dance」を3月23日0時に配信リリースすることを発表した。「Get Up And Dance」は、USファンクバンド・FREEDOM、そしてポンキッキーズのテーマ曲でもおなじみスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングし、愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューンに仕上がっているという。また、配信に先駆けて「Get Up An