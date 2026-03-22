蒼井翔太が、本日実施のYouTube Live生配信にて、約2年振りとなるライブツアー＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞の開催を発表した。本ツアーは、7月26日に大阪・NHK大阪ホール、8月9日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、8月11日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールの3公演が予定されている。蒼井自身がアーティストとしての「新章」の幕開けとなるライブと位置付けられており、これまでの活動を経