◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）三段目は元十両・生田目（二子山）が、豊雅将（時津風）との７戦全勝同士の決定戦を突き出しで制し、優勝を決めた。自身初の各段優勝となったが、昨年６月に左膝を手術。３場所連続全休からの復帰２場所目とあって「うれしいけど、１５日間けがなく終われたことが一番うれしい」と安堵（あんど）の表情を見せた。来場所に向け「しっかり自分の課題に向き合って、強くな