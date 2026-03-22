go!go!vanillasが、韓国・台湾にて初のアジアツアー＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞の開催を発表した。本ツアーは、7月10日に台湾・THE WALL LIVE HOUSE、7月12日に韓国・YES24 LIVE HALLにて開催される。チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となるということで、続報をお待ちいただきたい。なおバニラズは、最新作『SACRY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー＞SCARY MONSTERS TOUR 2025-202