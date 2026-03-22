第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）では、武豊騎手騎乗の１番人気アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利した。鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ。自身の持つ前人未到の記録を更新した。メモリアルＶを送ったのは、２５年の目黒記念で武豊騎手に同年初、デビューから３９年連続となる重賞