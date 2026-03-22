昨年12月の全日本が14度目の出場フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が22日、自身のインスタグラムを更新。「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました」と報告した。30歳の大庭は昨年12月の全日本選手権に出場。ショートプログラム（SP）ではミスもあり、上位24人によるフリーには進めなかったものの、14度目という大舞台で懸命な演技を見せた。今月22日まで行われた中部日本フ