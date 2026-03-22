今っぽい印象にアップデートしたいなら、ヘアスタイルでイメージチェンジしてみて。中でも40・50代の大人女性におすすめなのが、「プチウルフボブ」です。これまでのウルフヘアと比べるとやや控えめな印象で、ほど良いしゃれ感があり、カジュアルにもきれいめにもマッチしやすいところがポイント。大人に似合うプチウルフを多数紹介している、ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿を参考に見ていき