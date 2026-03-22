◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）関脇・高安（田子ノ浦）が新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）を上手ひねりで退け、７勝８敗で三役残留が濃厚となった。連敗を７で止め、「長かったです。大きい白星。今までかみ合わなかった。最後勝って終われて良かった」とかみしめた。高安は悲願の初賜杯に向けて初日から５連勝と好スタートを切ったが、８日目から７連敗を喫した。「気持ちよりも、やっぱり体が…。体の