バックネット裏の顔写真の正体は…ベネズエラが優勝を決めた野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、実は人気芸人の“顔”が中継に映り込んでいたとして話題になっている。ネット裏観客席に、さらば青春の光の個人事務所「ザ・森東」のグッズや、森田哲矢の顔写真を掲げたファンがいたという噂がSNS上で拡散。これを受け、森田本人が自身のユーチューブチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」で検証し、思