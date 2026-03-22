とちぎテレビ Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの第７節は２２日、Ｊ３栃木ＳＣとＪ２栃木シティが直接対決する『栃木ダービー』が行われました。 両チームが栃木のプライドをかけて戦う今シーズン最初の栃木ダービー。熱狂の舞台を見届けようとスタジアムには１万１，０００人余りの観客が詰めかけました。 試合が動いたのは前半２３分、フォワードの西野太陽がこぼれ球に反応