フリーアナウンサーの大島由香里（42）が22日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業式での袴ショットを公開し、注目を集めている。「卒業生の皆様も、今年度何かから卒業された方もおめでとうございます」と書き出した大島アナ。自身の大学卒業式での袴の写真を公開した。渋い色の袴にアップスタイル、濃いアイメークが強調されたショットになっており、「これは私の大学卒業式の写真。袴の色と目線に気合いを感じていただ