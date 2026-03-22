100円を稼ぐのに1万円近くかかる区間2025年10月、JR西日本が「輸送密度2,000人/日未満の線区別経営状況に関する情報開示」を公表しました。経営の厳しい同社19路線32区間について、収支率や営業係数などの経営状況の数値を示しています。ここでは、経営状況の数値で上位や下位の線区を比較してみました。【写真】厳しい赤字路線を走るパンダ特急まず、営業係数で上位と下位の線区を比較しました。営業係数は100円の収入に対し