ドルトムントは22日、スポーツディレクター（SD）を務めるセバスティアン・ケール氏と、双方合意の上で即時の契約解除に至ったことを発表した。現在46歳のケール氏は、現役引退後の2018年にトップチームを統括するプロ選手部門の責任者に就任。その後、2022年夏にSDへと昇格を果たしていた。クラブは同氏の退任理由として「率直な話し合いの結果、今夏に変化を起こすのに適切な時期と判断した。双方が準備できるように、セバ