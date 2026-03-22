Snow Man・目黒蓮さんが主演の新作映画『SAKAMOTO DAYS』の公開が迫るなど、注目を浴びている福田雄一監督。これまで数多くのヒット作を手掛け、福田監督が製作する映画には、まざまな人気俳優が出演しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施。この記事では「福田雄一監督作でハマり役だったと思う俳優」ランキ