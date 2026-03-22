「貯金を頑張ろう！」と思っても、1000万円という大きな金額を目指すとなると、どうしても気が遠くなってしまいます。「節約しなきゃ……」と思うと、なんだか窮屈に感じることもあるかもしれません。でも、実は1000万円を貯める人たちは、極端な節約をしているわけではないのです。むしろ、「やらないこと」を決めることで、お金を上手に貯めています。 今回は、そんな「1000万円貯める人が避けている3つのこと」をご紹介します。