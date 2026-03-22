歌手の工藤静香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。“タンパク質ケーキ”を手作りする様子を公開しました。【写真】工藤静香の“タンパク質ケーキ”レシピ！「タンパク質ケーキ！ 笑」工藤さんは「タンパク質ケーキ！ 笑」とつづり、動画を公開。バナナやプロテインの粉、米粉とはちみつを主な材料とした、栄養価満点なケーキを手際よく作る様子を披露しています。「レンチン600w3分！ ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたり