５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」が２２日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで、活動休止前のラストライブを開催した。２０日からの３日間公演で計８８曲を熱唱し“また会う日まで”のひとまずの集大成を魅せた。湿っぽく別れを惜しむのではなく終始明るく、最後のパーティーを熱帯夜さながらの熱気に包んだ。ＲＹＯ−Ｚは、改めてラストライブと説明しながら「『もうちょっと（活動を）やってください