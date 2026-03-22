お笑いコンビ・レインボーが２１日放送のフジテレビ「ＥＮＧＥＩグランドスラム」に出演。ジャンボたかおが、田舎のバス停にトトロのように見えるデカいおっさんとなって現れるネタを展開した。トトロに驚く女子高生に扮した池田直人の「女装のクオリティが高すぎてすごい笑」とネットで話題に。「女性に見えちゃったなすごい完成度」「めっちゃ可愛いけどめっちゃデカいなｗ」「誇張抜きにかわいい」「レインボー池田の女