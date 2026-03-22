任期満了に伴う栃木県大田原市長選は22日投開票の結果、無所属現職の相馬憲一氏（68）が、無所属新人の元市会議長引地達雄氏（74）を破り再選を果たした。共に自民党籍を持つ保守分裂選で、約4500票差の激戦だった衆院選栃木3区の構図をなぞる展開となった。選挙戦は衆院議員2人による代理戦争の様相を呈した。相馬氏は栃木3区を制した自民党籍の無所属渡辺真太朗氏が支援。対する引地氏は、比例復活した自民簗和生氏が推し、