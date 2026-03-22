広島市は２２日、平和記念公園の原爆供養塔に安置されていた少女の遺骨を遺族に引き渡した。市は昨年、遺骨とともに収められていた遺髪を初めてＤＮＡ型鑑定し、少女の身元を特定した。身元が特定されたのは、１３歳で亡くなった梶山初枝さん。梶山さんの親族１２人は供養塔で黙とうし、初枝さんの遺骨を受け取った。ＤＮＡ型鑑定を要望した甥（おい）の修治さん（６０）は「ようやく伯母を家族の元へ連れて帰ることができる