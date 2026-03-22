◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、東前頭１６枚目・朝白龍（高砂）を寄り切って、５勝６敗４休で今場所を終えた。初日に左足を負傷し２日目から休場。７日目から再出場したが、痛みと闘いながらの苦しい土俵が続いていた。「いい形で締めくくれて良かった。しっかり５番勝ったことは良かったかなと思う。精神的に鍛えられた場所。相撲を取れることに感謝の気