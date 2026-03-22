タレントの三上悠亜が大人フェミニンな私服姿を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新した三上。「お仕事終わりにカフェした時の優雅にカフェするつもりがいつも食べすぎる笑」とカフェへ訪れたことを報告。「ゴールドボタンがアクセントのベルト付きドレス大人フェミニンで清楚な雰囲気＃ゆあしふく」と着用しているコーデについてつづると、ベージュのノースリーブドレスに白のパンプスを合わせた姿のオフ