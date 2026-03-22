◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は大関・安青錦（安治川）を掛け投げで下し、１１勝４敗で今場所を終えた。安青錦には初顔合わせから４場所連続で黒星を喫していた。「今日は何が起きても、何があっても勝ちたかった。今日勝つことが来場所につながると思って、集中していった」。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）とも立ち合いについて戦略を練ったと明かし、５度目の対戦で天敵か