ＶＴｕｂｅｒの星街すいせいが２２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで個人事務所を設立したことを発表した。引き続き、これまで所属していた「ホロライブ」での活動も続けるという。この日は「８周年アコースティックＬＩＶＥ」として代表曲「ヒビデバ」などを披露。ＭＣでは、ほかにアリーナツアーを開催することや新曲をリリースすることなどを明かした。◆星街すいせい（ほしまち・すいせい）２０１８年３月２２日、