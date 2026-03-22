22日、北安曇郡小谷村の唐松沢付近でバックカントリーを滑走していた夫婦が遭難しました。警察が23日朝から捜索する予定です。22日午後4時半ごろ、「バックカントリーで下山できない」と遭難者からiPhone中継センターに救助要請がありました。警察によりますと、遭難したのは30代の男性と年齢不詳の女性です。いずれも住居や職業は分かっていませんが、夫婦だということです。2人は小谷村中小谷の唐松沢付近約14