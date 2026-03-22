神戸風月堂の人気スイーツ「ゴーフル」が、誕生100周年を目前に控えた99周年を記念して特別な限定商品として登場♡9つの味わいを詰め込んだ華やかな一箱は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。素材や製法にもこだわった、この特別な一年だけのゴーフルをぜひ楽しんでみてください。 9種の味が楽しめる特別仕様 「99thアニバーサリーゴーフル」は、全