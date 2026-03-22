バーチャルアイドル・星街すいせいが、2026年3月22日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、今後の活動に関する複数の新情報を発表した。個人事務所の設立をはじめ、ファンクラブ開設、アリーナツアー開催など、大型プロジェクトが一挙に明らかとなった。【画像】めっちゃ可愛い！マガジン漫画家が描いた星街すいせいイラストこの日、星街すいせいは個人事務所「Studio STELLAR」の設立を発表。同日21時にオフィシャルサイ