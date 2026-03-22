中道改革連合の枝野幸男前衆院議員（61）が19日放送の文化放送「長野智子アップデート」（月〜金曜後3・00）にゲスト出演し、「ようやく日常が戻ってきた」と近況を明かした。1993年7月の衆院選で初当選して以来、32年半に渡って国会議員として活動。2月の衆院選で落選し、SNSでは議員会館や議員宿舎からの引っ越しや弁護士業務再開に向けて準備する様子を伝えてきた。番組で、共演者から「痩せててびっくりした」「スッキリ