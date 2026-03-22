「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が大関安青錦（２１）＝安治川＝を掛け投げで退けた。豊昇龍は１１勝４敗。安青錦は７勝８敗と負け越した。過去４戦全敗（昨年九州場所の優勝決定戦含めれば５敗）の天敵に左下手を許し頭を付けられたが、間髪入れず右で抱えながら振って、そのまま柔道の内股のように右足をはね上げ、豪快に裏返しにした。豊昇龍は天敵を退け「何が