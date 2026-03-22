クラシックと未来をつなぐ1台そのままの形で市販化されたわけではないものの、クルマ好きの記憶に強く残るコンセプトカーは数多く存在します。2011年にスイスで開催された「ジュネーブ・モーターショー」で世界初公開された、ミニのデザインスタディモデルもその1つです。一体どのような特徴を持っているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“ほぼ軽”な斬新「“丸目”コンパクトカー」の姿です！（30枚以上）イギ