私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家では5年ほど前から、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めました。しかしある日、いきなり母から「助けて！！」という電話が……。父が仕事を辞めたことをきっかけに、なんと両親は兄夫婦から「この家から出ていってほしい」と言われ始めたそうです。実家は父の名義だし、兄夫婦の主張はムチャクチャです。私は母に頼まれ、兄夫婦にガツンと言う役割を買っ