ボートレースからつのＧII「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」（優勝賞金５００万円）は最終日の２２日、１２Ｒで優勝戦が行われ、古賀繁輝（３９＝佐賀）が３カドからまくり一撃で快勝。通算５２回目の優勝を悲願の特別レース初Ｖで飾ると同時に、来年３月、地元からつ開催のＳＧ「第６２回クラシック」の出場権をゲットした。「僕はあれ（まくり）しかできないんで。３カドからスタートを行って先輩（深川真二）と