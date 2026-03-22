俳優の大泉洋（５２）と松田龍平（４２）が２２日、都内で行われた映画「探偵はＢＡＲにいる」シリーズ最新作製作発表会見に出席した。本シリーズの映画化は９年ぶり。大泉はススキノの便利屋「探偵」を、松田はその相棒兼運転手「高田」を演じる。今作はシリーズ最大のスケールで描かれ、探偵が初めて道外に進出し、札幌市全面協力のもと１０００人規模のエキストラが参加する大規模撮影が行われた。大泉が「大変久しぶり。