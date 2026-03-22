ＤＤＴ２２日の後楽園大会で、アイアンマンヘビーメタル級王座がなんだかんだの末にアントーニオ本多（４８）の手に渡った。２４時間３６５日、公式戦か否かを問わずにいつでもどこでもレフェリーによる勝利認定があれば移動する同王座を巻いてこの日を迎えたのは?プロレス王?鈴木みのる。第７試合で同王座をかけ、高木三四郎、大鷲透、男色ディーノ、スーパー・ササダンゴ・マシン、アントーニオ本多、今林久弥ＧＭを相手に、