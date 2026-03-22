【その他の画像・動画等を元記事で観る】食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）のPV第2弾が公開された。PV内でエンディング主題歌の音源も初解禁！ARCANA PROJECTが歌うエンディング主題歌「しあわせフレーバー」に合わせて、メイ食べらしく、スズメたちが美味しそうに食べるシーンをリズミカルに仕上げた、見てるだけで幸