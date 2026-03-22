■これまでのあらすじ夫が義母に渡した合鍵を使い、義妹が妻の留守中に勝手に家に上がり込んでいた。黙って妻の服を持ち去ろうとしていたので抗議するが、夫は「家族なんだし」で片づけようとする。仲の良すぎる義家族に頭を抱える妻だったが…ついに事件が起こる！最近、家のモノがよくなくなります。時計やゲーム機ばかりか、へそくり用のお財布からお金もなくなっていました。頻繁に我が家に出入りしている義母たちから何か聞い