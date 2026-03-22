◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）が新入幕で１０勝を挙げ、敢闘賞を受賞した。勝てば三賞受賞の条件付きとなった東前頭１１枚目・獅司（雷）との一番。相手の突き押しにも下がらず、いなして背後をついて送り出した。左膝の大けがで十両から三段目への転落も経験した２８歳の苦労人は「本当にうれしい。中に入る相撲が通用するのではないかと感じた。幕内で敢闘賞を