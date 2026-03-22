◆第３回ネクストスター西日本・重賞（３月２２日、高知競馬場・ダート１４００メートル、重）兵庫、四国、九州地区からスピード自慢の３歳馬がそろった重賞が１２頭立てで行われ、単勝１・５倍で１番人気のエンドレステイル（牝、高知・打越勇児厩舎、父エスポワールシチー）は１０着に敗れた。吉原寛人騎手とのコンビで序盤から飛ばしたが３、４コーナーの中間で後続に追いつかれると勢いを失い、大敗する結果となった。昨年