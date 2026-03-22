◆オープン戦広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島はソフトバンクと引き分け、オープン戦を６勝１１敗１分けの１０位で終えた。４番・佐々木がオープン戦１号を含む３安打３打点。ドラフト１位・平川（仙台大）はオープン戦７度目のマルチ安打でオープン戦２１安打とし、球団新人初の１２球団最多安打となった。先発・栗林は３回３失点。同５位・赤木（佛教大）は２回４奪三振無失点で５戦連続無失点と